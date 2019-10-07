حزب سوداني يعتزم الإعلان عن (حكومة ظل) من 11 حقيبة

حزب سياسي يعلن عن حكومة ظل السبت المقبل

الخرطوم: التيارنت

أعلن حزب (بناء السودان) اعتزامه الإعلان رسميا، يوم السبت المقبل عن حكومة ظل الحزب من (11) وزارة وثلاث.

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وأوضح وائل عمر عابدين أحد مؤسسي الحزب، أن حكومة الظل أسلوب معارضة سياسية تهدف لمراقبة أداء الحكومة التنفيذية القائمة واقتراح الحلول البديلة لإدارة الدولة، مبينا أنها كمفهوم للمعارضة، قاموا بطرحها في البلاد في العام ٢٠١١، حيث كونوا (حكومة الظل السودانية)، وأضاف، تجربة حكومة الظل قررت تشكيل (حزب بناء السودان) قيد التسجيل الرسمي، يقوم على “البرامجية” لا “الأيديولوجيا”، لافتا إلى أن حكومة ظل (بناء السودان) هي الأولى من نوعها لحزب سياسي بالبلاد، وأكد عابدين أن حلول حكومة الظل التي شكلها حزب بناء السودان ستكون متماشية مع نهج الحزب في عبور الأيدولوجيا، وأفاد أن إعلان التشكيل المزمع السبت المقبل سيتضمن تعيينات لوزيرات في مناصب لم يسبق أن تولتها النساء في السودان من قبل، وأردف: “اجتازت السيدات اللواتي تم اختيارهن لمناصب الوزيرات عملية تقييم دقيقة مع باقي الأعضاء المتقدمين لشغل مناصب وزراء في حكومة ظل حزب بناء السودان”، وكشف عابدين لـ(سودان تربيون) أن الوزارات: الداخلية، الخارجية والتعاون الدولي، الدفاع، الصحة والرعاية الاجتماعية، البنى التحتية والنقل والطرق، التعليم والبحث العلمي، الزراعة والري والثروة الحيوانية، الطاقة، الصناعة والتجارة، العدل، بجانب تسمية ثلاثة ملفات هي الثقافة والفنون، السياحة والآثار، البيئة والتنوع الحيوي.

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