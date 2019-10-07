اتحاد العمل يطرح رؤيته الاقتصادية اليوم

الخرطوم: السوداني

ينظم اتحاد أصحاب العمل السوداني اليوم الإثنين مؤتمراً صحفياً لطرح رؤية القطاع الخاص الآنية والمستقبلية حول قضايا الإصلاح الاقتصادي لمختلف القطاعات (الصناعية، التجارية، الزراعية، والإنتاج الحيواني والنقل والصناعات الصغيرة بمقره بالحديقة الدولية.

ويتحدث في المؤتمر كل من رئيس الاتحاد والأمين العام، رئيس اللجنة العليا لمبادرة القطاع الخاص للإصلاح الاقتصادي للفترة الانتقالية والفاتح عباس القرشي نائب رئيس المبادرة.

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