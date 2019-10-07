البنك الزراعي يطلب رفع سقف تمويل القمح

كشف المدير العام للبنك الزراعي صلاح حسن، عن طلب تقدم به البنك لمحافظ بنك السودان لرفع سقف تمويل القمح إلى 200 ألف جنيه، مناشداً جميع المزارعين لتكملة إجراءات فتح الحسابات بالبنك الزراعي لينالوا التمويل في الوقت المناسب.

وأكد حسن، بحسب وكالة السودان الرسمية للأنباء “سونا”، يوم الإثنين، التزام البنك بأسعار الموسم المنصرم لسماد الداب واليوريا بواقع 1650 جنيهاً لجوال الداب و1550 جنيهاً لجوال اليوريا.

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وجدد حرص البنك ومتابعته توصيل مدخلات الإنتاج للمزارع قبل نهاية الشهر الجاري.

وأشار إلى استيراد أربعة ملايين جوال بلاستيك للقمح بواقع 40 جنيهاً للجوال بدلاً عن 70 جنيهاً لجوال الخيش.

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