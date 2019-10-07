7 محامين يتولون قضية البوشي ضد عبدالحي يوسف

أعلنت وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي، أنها قامت، يوم الإثنين، بفتح بلاغ جنائي في مواجهة الداعية عبدالحي يوسف أمام نيابة الخرطوم الجديدة لمخالفته العديد من مواد القانون الجنائي، مؤكدة أن مهمة الاتهام سيتولاها سبعة من المحامين.

ويضم فريق المحامين الذي سيتولى الاتهام كلاً من: محمود الشاذلي عثمان، والشريف علي الشريف، ومحمد يوسف محمد عبدالرحمن، ومعاذ آدم محمد آدم، ويونان أيوب محجوب، وشريف محمد شريف، وآمنة روبينا عابدين.

وترتكز الدعوى على مخالفة الداعية يوسف للعديد من مواد القانون الجنائي لسنة ١٩٩١ تعديل ٢٠١٥ حسب وجهة النظر القانونية، وكذلك مخالفته لبعض نصوص الوثيقة الدستورية ٢٠١٩، فيما يخص الحريات الدينية، وحرية العقيدة والعبادة، والحق في الحياة الكريمة والإنسانية والمواطنة أساس الحقوق والواجبات.

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وأكدت البوشي في تعميم صحفي أنها قامت بتضمين المخالفات الدستورية تحسباً لأي إجراءات أخرى غير جنائية لتكون العريضة شاملة الشقين المخالفات الجنائية والدستورية.

وأضافت “يجب التذكير بأن السلام هو أهم أولويات الفترة الانتقالية، وتحقيقه مسؤوليتنا جميعاً ولنبدأ ببيوت الله ومنابرها لتكون ناشرة للسلام وداعية للسلام وكلها سلام”.

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