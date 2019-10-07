مجموعة متفلتة تهاجم مدارس جنوب الخرطوم وإصابات وسط المعلمين والطلاب

الخرطوم – محمد الخاتم حسين

هاجمت مجموعة متفلتة بالأسلحة البيضاء، أمس (الأحد)، مجمع مدارس منظمة الدعوة الإسلامية بمناطق جنوب الحزام بالخرطوم، في هجوم يعد هو الثاني من نوعه في أقل من شهر، فيما وقعت إصابات وسط المعلمين والطلاب. وحسب شهود عيان من المنطقة، تحدثوا لـ(اليوم التالي)، فقد تم الاعتداء على الطلاب والأساتذة بعد اقتحام مدارس (النصر الثانوية، أسامة بن زيد الثانوية للبنين، العبيدان الثانوية للبنات، وسيف الغرير الثانوية للبنات). وأفادت المصادر أن مداهمة المدارس جاءت مصحوبة بهتافات من قبل المعتدين، منها (عائد عائد يا البشير) وهتافات أخرى تمجد العهد البائد.

وذكرت أن المجموعة المهاجمة تحركت من منطقة الأمل، محطة المشتل جنوب الخرطوم، ثم توجهت صوب (سوق 6 القديم) بمنطقة مايو، مروراً بقسم شرطة مايو، التي لم تحرك ساكناً تجاه هذه المجموعات، ووفقاً للمصادر فقد عاثت المجموعة المهاجمة خراباً وتكسيراً ونهباً للمارة ونهب المحال التجارية، وبعد هدوء الأحوال تم التواصل مع لجنة أمن ولاية الخرطوم.

وقالت لجنة الأمن، وفق المصادر، إنها منذ الساعة الثامنة صباحاً رفعت تقريرها بتحرك هذه المجموعات إلى المعتمد الذي لم يحرك ساكناً إثر هذه الأحداث وتكرارها للمرة الثانية في أقل من شهر، وقرر المعلمون توقفهم عن العمل في المدارس المستهدفة لحين تأمينها من قبل وزارة الداخلية. وأسفر الهجوم عن إصابة عدد من الطلاب والمعلمين وهم (فادية آدم صلاح، زحل محمد عبدالله، ياسمين آدم، ريم بكري، فاتن صلاح، شيماء محيي الدين، سلمى منير الدين، الطيب حسن محمد، عرفة جمعة أبكر، آدم، سماح معلمة ورانيا معلمة).

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