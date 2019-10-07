قرار بإقالة مدير مشرحة بشائر عقيل سوار الذهب

الخرطوم: حمد سليمان

أصدرت هيئة الطب العدلي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم قرارا بإقاله البروفيسور عقيل النور سوار الذهب من إدارة مشرحة مستشفى بشائر، وأعلنت عن تشكيل لجنة تحقيق بشأن دفن الشهداء دون علم الهيئة.

وقضى القرار الممهور بتوقيع د.هشام زين العابدين، المدير العام لهيئة الطب العدلي بالخرطوم، اطلعت عليه (التيار)، بإقالة عقيل سوار الذهب، وتعيين د.أحمد الطيب أحمد مديرًا لمشرحة بشائر، اعتبارا من يوم أمس الأحد، وبرر القرار الإقالة، بقياد د.عقيل بدفن (ثلاثة) من شهداء أحداث فض الاعتصام دون الرجوع للهيئة رغم عمله بقرار الهيئة بعدم الدفن، وأورد قرار المدير العام أن مدير مشرحة بشائر لم ينصَع للأمر المباشر من مدير الهيئة ببعدم دفن الجثامين محل الذكر، وقرَّر مدير الطب العدلي تشكيل لجنة تقصي حقائق فى عملية دفن جثامين الشهداء بدون علم الهيئة، على أن يصدر تقرير كامل مفصل عن القضية فى أسرع وقت ممكن.

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