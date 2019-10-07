حميدتي يتعهد بتوفير معينات إنجاح عملية السلام

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، استعدادهم التام لتوفير كافة المعينات لإنجاح عملية السلام، مشيراً إلى التحديات التي تواجه العملية والاستعدادات الجارية حالياً للمفاوضات المقررة بجوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان الأسبوع المقبل.

واستعرض عضو مجلس السيادة الانتقالي خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري، يوم الإثنين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة نيكولاس هايسوم، مهام وأعمال مفوضية السلام المرتقب تشكيلها.

من جانبه، شكر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الفريق أول دقلو لإتاحة الفرصة لتوضيح المفاهيم حول عملية السلام الجارية والتحديات التي تواجهها، مؤكداً دعمهم للمفوضية لإنجاز وإنجاح مهامها.

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