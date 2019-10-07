اتحاد المخابز يتهم مطاحن بعدم الالتزام بحصة الدقيق

أكد الأمين العام لاتحاد المخابز جبارة الباشا، استمرار دعم الدولة لدقيق الخبز والبالغ مئة ألف جوال منها 40 ألفاً و300 جوال يومياً لولاية الخرطوم بواقع 680 جنيهاً للجوال الواحد. واتهم بعض المطاحن بعدم الالتزام بالحصة المتفق عليها من الدقيق.

وأشار جبارة، بحسب وكالة السودان الرسمية للأنباء “سونا”، يوم الإثنين، إلى اتجاه لتكثيف عمليات الرقابة على دقيق الخبز المدعوم من المطاحن للوكلاء حتى المخابز لتفادي عمليات التسريب.

من جهته، طلب رئيس الاتحاد يحى موسى، الجهات المعنية بتوجيه دعم الدقيق إلى المخابز التي تربو على 3662 مخبزاً على مستوى الخرطوم بدلاً عن المطاحن التي تقدر بـ48 مطحناً بالولاية.

ودعا إلى أن يكون الدعم الحكومي في شكل دقيق وليس دعماً مادياً بغرض تخفيف الأعباء المالية على الحكومة.

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وأكد موسى استعداد الاتحاد بالتنسيق والتعاون مع الجهات المشرفة على خدمات المخابز لضبط هذا الدعم وتقنينه لضمان وصوله إلى مستحقيه.

وأشار إلى أن عدد الأجانب على مستوى ولاية الخرطوم والذين يشاركون الشعب السوداني هذا الدعم، يبلغ حوالى ثلاثة ملايين أجنبي.

وقال إن مشاركة هذا العدد الكبير للمواطن السوداني بصورة يومية في استحقاقه من هذا الدعم يشكل عبئاً مالياً كبيراً على الدولة.

ونفى موسى وجود أي أزمة أو شح في دقيق القمح، مؤكداً أن جميع المخابز تعمل الآن بطاقتها القصوى لتوفير الخبز للمواطنين.

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