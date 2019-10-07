وزير الشؤون الدينية لـ(التيار): حديث عبد الحي يوسف إثارة الفتن

وزير الشؤون الدينية يكشف لـ(التيار): قانون جديد لضبط الخطاب الديني في المساجد والمنابر

وزير الشؤون الدينية لـ(التيار): سنضع قانونا جديدا لضبط الخطاب الديني في المساجد والمنابر

الخرطوم: علي فارساب

Advertisements

هاجم وزير الشؤون الدينية والأوقاف، نصر الدين مفرح، حديث الداعية عبد الحي يوسف، ودمغه بـ”إثارة الفتن”، والتحريض، وكشف الوزير عن اتجاههم لوضع قانون لضبط الخطاب الديني في المساجد والمنابر المختلفة.

ووصف مفرح خطاب عبدالحي في خطبته ليوم الجمعة الماضي، الذي شن هجومًا على وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي، بأنه “إثارة للفتن ودعوة صريحة للقتل وهدر وسفك الدماء”، وأضاف: “ما قاله غير صحيح”، وقال وزير الشؤون الدينية في حوار لـ(التيار) ينشر بالداخل:”إن القانون الجديد لا يتضمن عقوبات كالسجن أو أي تعنيف، وأنما أعلى عقوبة فيه إبعاد الداعي من ممارسة نشاطه في المنابر فقط”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة التيار