والي الجزيرة: جمدنا إبادة القطن البرازيلي حماية لمزارعي المشروع

الخرطوم: السوداني

دعا رئيس اللجنة الاقتصادية بالسيادي إبراهيم جابر في وقوفه أمس على نمو القطن البرازيلي RR بالقسم الأوسط بمشروع الجزيرة للتوسع في المساحات المزروعة والاستفادة من القيمة المضافة بإدخال صناعات تحويلية.

وكشف وزير الزراعة والغابات عيسى عثمان سعي وزارته لتنظيم المنتجين وتفعيلهم لزيادة الإنتاج عبر خلق شراكات حقيقية بين المزارعين وإدارة مشروع الجزيرة والشركات والجهات الزراعية الأخرى.

وأعلن والي الجزيرة المكلف أحمد صبير أن قرار تجميد إبادة القطن البرازيلي RR اتخذته حكومة الولاية لحماية مزارعي المشروع.

وقال محافظ المشروع المهندس عثمان سمساعة إن محاصيل العروة الصيفية تبشر بإنتاجية عالية وانطلاقة عمليات حصاد العروة الصيفية منتصف نوفمبر المقبل مع بداية زراعة محاصيل الموسم الشتوي، وقال إن الخطة التأشيرية تسير وفق ما هو مخطط لها.

وأوضح المزارع أحمد شريف أن القطن البرازيلي يحقق إنتاجية تتجاوز 25 قنطاراً ولا يحتاج إلى أيدٍ عاملة كثيرة وطالب بإجازة الصنف من قبل هيئة البحوث الزراعية ولفت إلى أن القطن البرازيلي تمت زراعته في السودان منذ العام 2012م وليست له آثار جانبية وحقق إنتاجية فاقت التوقعات..

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