غندور: لم أطالب عضوية الحزب بالمشاركة في مليونية “21” أكتوبر

الخرطوم – (اليوم التالي)

نفى إبراهيم غندور، رئيس المؤتمر الوطني المُكلف، ما نُسب إليه بمُطالبته عضوية “الوطني” بالمُشاركة في المليونية المُعلنة بتاريخ (21) أكتوبر المُقبل، ووصف ما نُشر باسمه في “تويتر” بالتزوير والكذب البواح.

وكشف غندور في تسجيل صوتي على صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، أمس (الأحد)، أن هنالك محاولة لتشويه صورة الحزب وفبركة الأخبار عنه من خلال بعض الصفحات المزيفة في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة باسمه، وقطع غندور بأن أي رسالة موجهة من قيادة الحزب ومنه شخصياً لن تكون إلا مسجلة بصوته، وأشار إلى أن رسائل الناطق الرسمي للحزب ستكون صوتية أيضاً لتفويت الفرصة على من أسماهم بدعاة الفتنة، واتهمهم بمحاولة تشويه صورته وصورة المؤتمر الوطني أمام الرأي العام والصيد في الماء العكر، وأكد غندور أن ما تم من تزوير لا علاقة له بنهج الحزب الداعم للتحول الديمقراطي، وحث عضوية المؤتمر الوطني للانتباه من محاولات تتم أكد أنه لا علاقة للحزب بها.

وأوضح غندور أن جهات ـــ لم يسمها ـــ قال إنها كونت غرفة خاصة لتشويه صورته شخصياً وفبركة الشائعات وتزييف الحقائق، وقال: “أقول لهم أي محاولة لتزييف الحقائق أو الإساءة لي شخصياً، لن تهز شعرة من رأسي، وسأمضي لما أنا فيه من أجل بناء هذا الوطن وخدمة شعبة وخلقنا الله لخدمة عباده”، وأكد أنه لن يلتفت إلى من يحاولون الإساءة إليه وتشويه صورته وحزبه، وأضاف “من لديه قضية شخصية فليذهب لحلها، ومن لديه قضية عامة فليكن شجاعاً ويظهر باسمه”.

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