إقالة سوار الدهب من مشرحة الخرطوم وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق

الخرطوم – (اليوم التالي)

أصدرت وزارة الصحة قراراً بإقالة عقيل النور سوار الذهب، اختصاصي الطب الشرعي، من منصبه مديراً لمشرحة بشائر بالخرطوم. واطلعت (اليوم التالي) على خطاب الإقالة الموقع باسم هاشم زين العابدين مدير إدارة الطب العدلي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، وجاء فيه أن أسباب إقالة عقيل تعود لدفنه ثلاثاً من جثث شهداء فض اعتصام القيادة العامة في يونيو الماضي دون الرجوع لإدارة الطب العدلي بالوزارة، بالإضافة إلى عدم انصياعه لتوجيهات الإدارة بعدم دفن الجثامين، وأضاف الخطاب أن تحقيقاً سيجري حول دفن الجثث التي لم يتم التعرف عليها.

وأشار مصدر مطلع إلى أن الجثة يمكن أن تبقى محفوظة لأكثر من عامين لحين التعرف عليها من خلال فحص الحمض النووي (DNA)، وأن دفنها قد يكون سبباً في عدم التعرف على صاحبها لصعوبة الحصول على العينات بسبب التحلل الذي يحدث للجثة.

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