(التيار) تكشف تفاصيل زيارة البرهان وحمدوك للإمارات

مصادر لـ(التيار): توقف الدعم الإمارتي وراء زيارة البرهان وحمدوك

مصادر لـ(التيار): زيارة البرهان وحمدوك تناقش توقف الإمارتي

الخرطوم: مها التلب

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كشفت مصادر رفيعة لـ(التيار) أن زيارة رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، للإمارات، ستناقش مسألة الدعم الإمارتي للبلاد.

وقالت المصادر، لـ(التيار) أمس أن عدم إيفاء الإمارت بدعم السودان، واحدة من أسباب الزيارة، في وقت لم تفصح فيه ذات المصادر عن أسباب توقف الدعم، وتأكيدا لما أوردته (التيار)، يغادر اليوم رئيس مجلس السيادة، ورئيس الوزراء اليوم الإثنين إلى الإمارات، في زيارة تستغرق يوما واحدا، وفي سابق من يوم أمس الأحد استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمس الأحد، رئيس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء، الدكتور عبد الله حمدوك، ورحب خادم الحرمين الشريفين بزيارة قادة الحكومة الانتقالية، في وقت عبر فيه البرهان وحمدوك، عن سعادتهما بلقاء خادم الحرمين الشريفين، وأوردت (وكالة الأنباء السعودية)، أن المباحثات السودانية السعودية ناقشت العلاقات الثنائية، والتعاون بين البلدين، وفي السياق قالت وزارة الخارجية السعودية، في تغريدة على موقعها بـ(تويتر)، أن المملكة تعمل على رفع السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، وأضافت الوزارة، أن المملكة تعمل على “إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية الطموحة وتجويد المشاريع القائمة”، ودعم السودان في المحافل الدولية، وتوفير بيئة الاستثمار، والتوسع الزراعي.

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