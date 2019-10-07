“زيرو فساد” تتهم “المركزي” بالتورط في صفقات بيع الذهب

الخرطوم – أماني خميس

باشرت منظمة “زيرو فساد” فتح بلاغ ضد شركة الصمغ العربي، وكشفت عن تورط بنك السودان المركزي في صفقات بيع الذهب، مما دفعه إلى تحريك السعر التأشيري للدولار من (18 – 24) جنيهاً، ووصفته المنظمة بالخيانة العظمى في القطاع المصرفي، بجانب سوء تطبيقه للنظام الإسلامي.

وأضافت “زيرو فساد” أن التمويل يتم بطرق المرابحات، والتي وصفتها بـ(أس الربا). وأشار أحمد رجب، الخبير المالي، إلى وجود خلل في الميزان التجاري يقدر بـ(9) مليارات دولار، انعكس على القوة الشرائية. وحذر أحمد رجب من خطورة الفساد المؤسسي الممنهج على الدولة واعتبره خيانة مهنية، وتأسف على مهاجمة الإنقاذ للنظام المصرفي الإسلامي، منتقداً إجراءات وطرق الاستثمار الأجنبي في البلاد.

من جانبه، كشف نادر العبيد رئيس منظمة “زيرو فساد”، عن استلام المنظمة لملف فساد الذهب من الوزير السابق موسى كرامة وفتح بلاغ ضد المتورطين، وأعلن مولانا معتصم طه مدير الدائرة القانونية بالمنظمة عن فتح (300) بلاغ في نيابة الثراء الحرام ومكافحة الفساد، بحجزها لصالح حكومة السودان كل من (فندق السلام روتانا، قصر الصداقة بحري وعفراء مول)، واعتبرها أموالاً مشبوهة، ولفت إلى اتباع المنظمة استراتيجية في فتح البلاغات، مطالباً الدولة بالإسراع في إجازة المفوضية القومية لمكافحة الفساد، وقطع بعدم وجود (بار) في الخرطوم.

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