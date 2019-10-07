تركي آل الشيخ يكشف سبب تأجيل الإعلان عن "موسم الرياض"

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، أن تعرضه لوعكة صحية، سوف يؤجل الإعلان عن تفاصيل "موسم الرياض".

وأشار آل الشيخ وهو مستشار في الديوان الملكي السعودي -أيضًا- إلى أن اللقاء التلفزيوني سيتم الكشف فيه عن تفاصيل جديدة، قاطعًا على نفسه وعدًا بدعم من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بأن يكون اللقاء حديث العالم.

وكتب عبر حسابه الموثق على موقع ”تويتر“ قائلًا: ’’بطلع لقاء مع العربية يوم الاثنين أحكي بتفصيل عن موسم الرياض انتظروني، وعد بدعم سيدي ولي العهد موسم الرياض بيكون حديث العالم“.

وأضاف قائلًا: ’’واجبنا في الترفيه أنا وكل الفريق أسعدكم كان المفروض اطلع بكرة بس لظرف صحي منعني من ذلك بتوحشوني‘‘، مردفًا عن اللقاء: ’’أتمنى يكون مع بتال أحب محارشه“.

Advertisements

على صعيد آخر، أعلن المستشار تُركي آل الشيخ، عن إطلاق ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل جميع أغانيه (كلماته) قريبًا، وسيشهد عودة المطرب المصري عمرو مصطفى للغناء.

وكتب تركي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ’’فيس بوك‘‘، قائلًا: ’’ألبوم كامل من كلماتي وألحان وغناء المطرب عمرو مصطفى“.

ويعود عمرو مصطفى بهذا الألبوم للغناء بعد توقف استمر 10 سنوات كان يعمل خلالها بالتلحين فقط، ويتضمن الألبوم 10 أغان جميعها من ألحانه، كما يضع اللمسات النهائية للألبوم في أحد أستوديوهات مدينة أمستردام بهولندا.