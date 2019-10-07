لجنة المعلمين تهدد بالتصعيد وإيقاف العمل يوم السبت

التاريخ: 07-أكتوبر-2019
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هددت لجنة المعلمين بالتصعيد واتخاذ إجراءات للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالبها، والتي في مقدمتها إيقاف العمل يوم السبت، وإقالة وكيل وزارة التربية وجميع مديري الإدارات، إضافة للإسراع في محاسبة المتورطين في قتل التلاميذ بمدينة الأبيض.
وقالت رئيس اللجنة بالإنابة قمرية عمر بحسب صحيفة السوداني، إن العمل يوم السبت به عبء ثقيل على المعلم والتلميذ، ولم تعد هنالك حاجة له خاصة بعد إلغاء إجازة الدورة المدرسية وامتحانات الفترة وتلك الأيام كافية لإنهاء المقررات في موعدها، لافتة إلى أن المعلمين مستاءون من التهميش وعدم تحديد حافز للعمل في يوم الإجازة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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