قرارات بتجميد جميع الدورات التدريبية الخاصة بقطاع المعادن

التاريخ: 07-أكتوبر-2019 فى : أخبار 34 مشاهدة أصدر وزير الطاقة والتعدين عادل علي إبراهيم، قراراً بتجميد جميع الدورات التدريبية الخاصة بقطاع المعادن، ووجه بإعداد تقرير مفصل للخطط التدريبية المنفذة منذ 2017 والخطط المقبلة حتى 2020. Advertisements وأعلن القرار إعادة النظر في الأسس والحاجة الحقيقية للتدريب بالخارج، وأكد أن هذه الإجراءات تأتي لمراجعة الأداء وتجويده حسب الحاجة، ومحاربة الآثار السالبة التي لازمت الخدمة المدنية وأقعدتها خلال الفترة الماضية، بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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