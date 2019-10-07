شاهد بالفيديو . . ماذا فعل طلاب محافظة ضمد لمعلم (سوداني) وهـو على السرير الأبيض

حالة من الجدل الواسع أثارتها قصة المعلم السوداني نصر الدين عبدالمعطي، التي نالت إعجاب الكثير بعد ما أقدم مجموعة من المواطنين من أبناء محافظة ضمد بالمملكة العربية السعودية بتكريمه وهو على فراش المرض، أثارت قصة المعلم السوداني نصر الدين ، إعجاب الجميع وهو على فراش المرض.

ووفقاً لمتابعات محرر أخبار الخليج 365، فقد أقعد المرض المعلم نصر الدين عبدالمعطي عن التدريس، بعد أن عَمِل معلمًا للرياضيات في المدارس المتوسطة والثانوية، منذ 1418هـ.

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وقامت مجموعة من طلابه الذي قام بتدريسهم مادة الرياضيات منذ عدة عقود، بزيارته في المستشفى، وقاموا بتكريمه بمبلغ (20) ألف ريال ، تقديرًا لجهوده تجاههم، ويذكر أن فيديو الملعم حقق رواجاً كبيراً، وبصورة أدهشت رواد المواقع التواصل الاجتماعي للتصرف النبيل من قبل طلابه، مُجسّدين أروع صور الوفاء ورد الجميل.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)