التغيير تطالب بحل قضية موظفي الأذن والحنجر

التاريخ: 07-أكتوبر-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة دعت قوى الحرية والتغيير وزير الصحة الإتحادي الى معالجة قضية موظفو الأحصاء بمستشفى الأنف والأذن والحنجرة المنقولين تعسفياً الى مستشفيات موازية منذ أكثر من شهرين، في وقت تتجه فيه قوى الحرية والتغيير الى بحث قضيتهم في إجتماعها المقبل. Advertisements وقال الناطق الرسمي بأسم قوى إعلان الحرية والتغيير وجدي صالح في تصريحات صحفية أمس بحسب آخر لحظة، أن موظفي الأحصاء هم مكون أساسي من مكونات الثورة لجهة أنهم يتبعون لتجمع المهنيين وأبان أن قرار نقلهم دون رضاءهم يعتبر ظلماً. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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