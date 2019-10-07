وقفة احتجاجية للمطالبة باقالة مسؤول بالخرطوم

التاريخ: 07-أكتوبر-2019
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نظم العاملون بوزارة الثقافة والاعلام والسياحة ولاية الخرطوم, للاسبوع الثاني على التوالي وقفة احتجاجية امس, أمام مقر الوزارة, تطالب باقالة المدير العام عماد الدين ابراهيم, بجانب مدراء الادارة العامة بالوزارة.
وبحسب صحيفة آخر لحظة , طالب المحتجون بالاسراع في تشكيل مؤسسات السلطة المدنية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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