وقفة احتجاجية للمطالبة باقالة مسؤول بالخرطوم

التاريخ: 07-أكتوبر-2019 فى : أخبار 18 مشاهدة نظم العاملون بوزارة الثقافة والاعلام والسياحة ولاية الخرطوم, للاسبوع الثاني على التوالي وقفة احتجاجية امس, أمام مقر الوزارة, تطالب باقالة المدير العام عماد الدين ابراهيم, بجانب مدراء الادارة العامة بالوزارة. Advertisements وبحسب صحيفة آخر لحظة , طالب المحتجون بالاسراع في تشكيل مؤسسات السلطة المدنية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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