صحة الخرطوم تُحذّر من استقدام مديرات منازل مصابات بالكبد الوبائي

التاريخ: 07-أكتوبر-2019
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طالبت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، ربات المنازل بعدم استقدام مديرات منازل أجنبيات، قبل التأكد من سلامتهن، وحذرت من استقدام مديرات مصابات بالكبد الوبائي، وكشفت إدارة القومسيون عن ترتيبات مع إدارة شؤون الأجانب، لتقنين أوضاع الذين يدخلون البلاد بطرق غير شرعية.
وأكد د. حيدر محمد آدم رئيس القومسيون بالولاية بحسب صحيفة الصيحة، ضرورة الالتزام بالتطعيم ضد التهاب الكبد الفيروسي، خاصة للعاملين في المهن الصحية، لأنهم أكثر عرضة للإصابة، وأوضح خلال اجتماع بمكتبه أمس، أن الولاية طعّمت (13) ألف مواطن بالجرعات الثلاث في العامين السابقين.
ولفت إلى أن إدارته شرعت الفترة الماضية في إدخال لقاحات جديدة مثل لقاح السحائي والكبد الوبائي، إضافة للقاحي الحمى الصفراء والانفلونزا الموجودين مسبقاً. ونوّه لضرورة نشر الوعي بين المواطنين بخطورة الإصابة بالكبد الفيروسي والاهتمام بالتطعيم.
وكشف أن كل الأطفال الذين وُلدوا قبل يوليو 2005م غير مُطعّمين ويجب الاهتمام بتطعيمهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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