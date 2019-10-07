“السيادي” يعِد بتحقيق النهضة خلال عامين عبر الاهتمام بالزراعة

كشف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس السيادة اللواء ركن إبراهيم جابر إبراهيم، أن مجيء الشباب للقيادة العامة يوم 6 أبريل ومكوثهم حتى العاشر منه، دفع (7) من قيادات القوات المسلحة للتفكير والعمل لتنفيذ مطالبهم، وقال “هؤلاء الشباب أجبرونا على اتخاذ القرار بضرورة الوقوف مع الثورة ودعمها”. وأكد أنه لم ير من بين الشباب في القيادة من يسيء الأدب.

ونوه إبراهيم خلال مخاطبته العاملين بهيئة البحوث الزراعية في ولاية الجزيرة بحسب صحيفة الصيحة أمس، لتفاصيل ما جرى بعد 11 أبريل، وقال إنه فور توليه رئاسة اللجنة ركزوا على كيفية التمويل الصيفي للزراعة واعتبرها تحدياً حقيقيًا، وأكد ضرورة الاهتمام بالزراعة والبحوث الزراعية للنهوض بالبلاد.

وجدد إبراهيم، دعوته لعدم تصدير القطن خاماً، وقال: “لابد من الاستفادة من القيمة المضافة له”. وأكد أهمية التصنيع الزراعي وإنشاء المحالج لتتم الاستفادة من القطن بصورة أكبر، ووعد بالعمل على تحقيق النهضة خلال عامين من خلال الاهتمام بالزراعة.

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من جانبه، أعلن وزير الزراعة والغابات عثمان عيسى شريف، رفع سقف التمويل الأصغر للقطاع الزراعي لـ (٢٠٠) ألف جنيه بدلاً من (١٠٠) ألف تشجيعاً للمنتجين. وكشف عن معالجة مشكلة التمويل الأصغر. وقطع بأن عودة مشروع الجزيرة لسابق عهده هي نتاج ثمرة الثورة السودانية، وأكد أن الموسم طيب ومُبشّر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)