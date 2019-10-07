الكشف عن (16) جهة ولائية غير خاضعة للتحصيل وتُجنِّب إيراداتها منذ 2015م

أعلن مدير عام جهاز تطوير وتحصيل الموارد المُوحّد بولاية الخرطوم الفريق ركن عبد المنعم سعد، أنّ هُنَاك (16) جهة ولائية “صناديق ومجالس وهيئات” غير خاضعةٍ للتحصيل وتُجنِّب إيراداتها منذ العام 2015م، من بينها المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد وصندوق دعم المناشط الرياضية، ويُقال إنّها مُستثناة، لكن الجهاز اكتشف أنّها غير مُستثناة وليس لديها أيِّ إعفاءٍ.

وكشف سعد في تصريحات على هامش ورشة مُطابقة نظام التحصيل الإلكتروني والحسابات الإِيداعية بحسب صحيفة الصيحة أمس، عن مُخاطبتهم تلك الجهات رسمياً الأسبوع الماضي بمُوجب قانون جهاز التّحصيل، وأنّ الجهاز له الحَق في تَحصيل الرُّسوم التي أقرّها المجلس التشريعي، وأقرّ بتعدُّد أوجُه الفساد، ونوّه لاكتشافهم مُؤخّراً تَجَاوُزات ومُخالفات مالية بجهاز التّحصيل المُوحّد، وأوضح أنّ مثل هذه المُخالفات تُعالج داخلياً، واستنكر سعد المُناداة بإقالته من جهاز التحصيل بحجّة أنّه عسكريٌّ، وأوضح أنّه أُحيل للمَعَاش منذ 2012م، وبالتالي عَادَ مدنياً ويُحاكم بالقانون المدني، وتابع: بأنّ من يُريد التأكُّد من إحالته للمعاش عليه مُراجعة شؤون الضباط بالقوات المُسَلّحَة، بجانب إدارة المَعَاشَات.

Advertisements

وحول الترقيات للمُتحصِّلين والتّعاقُدات الخارجية، قال إنّ الهيكل الوظيفي لجهاز التحصيل لم يجز حتى الآن، مِمّا يتطلّب الاستعانة بمُتحَصِّلين وخلق وظائف، وأوضح أنّ هناك لجنة تعمل حالياً لذلك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)