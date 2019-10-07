والي القضارف يرفض تنفيذ طلب لـ”الحُرية والتّغيير” بإقالة مسؤول

رَفَضَ والي القضارف نصر الدين عبد القيوم، طلباً لقِوى الحُرية والتّغيير بالولاية، بإقالة أحد المسؤولين في حكومته.

وَقَالَ مَصدرٌ أمس، إنّ الوالي بَرّرَ رَفضه بحجّة أنّ تكليفه بإدارة أمر الولاية يتعلّق بتوفير الأمن والاستقرار للولاية، وَأَضَافَ أنّ عبد القيوم أكّد لقِوى الحُرية والتّغيير أنّه لا يملك صلاحيات إقالة المسؤولين في كل مؤسسات الدولة، لجهة أنّ التعيين والإعفاء يُخضعان للوائح الخدمة المدنية، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)