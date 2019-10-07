حزب يعتزم الاعلان عن (حكومة ظل) من (11) وزارة

التاريخ: 07-أكتوبر-2019
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أعلن حزب “بناء السودان” اعتزامه الإعلان رسميا السبت المقبل عن حكومة ظل الحزب من “11” وزارة وثلاثة ملفات,
وقال أحد مؤسسي الحزب وائل عمر عابدين أمس إن حكومة ظل “بناء السودان” هي الأولى من نوعها لحزب سياسي في السودان.
وأوضح أنها كمفهوم للمعارضة لم يطرح في السودان إلا عام 2011 عند تكوين حكومة الظل السودانية التي أسست لاحقاً حزب بناء السودان قيد التسجيل الرسمي.
وتشمل الوزارات: الداخلية، الخارجية والتعاون الدولي، الدفاع، الصحة والرعاية الاجتماعية، البنى التحتية والنقل والطرق، التعليم والبحث العلمي، الزراعة والري والثروة الحيوانية، الطاقة، الصناعة والتجارة، العدل، بجانب تسمية ثلاثة ملفات هي الثقافة والفنون، السياحة والآثار، البيئة والتنوع الحيوي.
وقال بحسب صحيفة آخر لحظة ان حكومة الظل أسلوب معارضة سياسية تهدف لمراقبة أداء الحكومة التنفيذية القائمة واقتراح الحلول البديلة لإدارة الدولة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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