شَطب الاتهام عن مدير مكاتب (البشير) وإحالة مدير (سين) إلى المحكمة

التاريخ: 07-أكتوبر-2019
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أحالت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية أمس، مدير شركة (سين) للغلال للمحكمة، فيما شَطَبَت مواد الاتهام عن مدير مكاتب الرئيس السابق عمر البشير حاتم حسن بخيت المتعلقة بالثراء الحرام والمال المشبوه.
وكشفت مصادر أن النيابة شطبت مواد الاتهام في مواجهة حاتم حسن بخيت بعد تدوين بلاغات ضده تتصل بالاشتراك الجنائي مع البشير في جرائم تتعلق بالنقد الأجنبي وقانون الطوارئ رقم (3 و6) لسنة 2019م.
وأفادت المصادر، بأن طارق سر الختم أقر بتعامله بالنقد الأجنبي مع الرئيس السابق البشير، خلال مجريات التحري والتحقيق الأولية من قبل النيابة. واعتُقل بخيت على خلفية إقرار البشير أمام المحكمة أن بعض الأموال التي استلمها كانت عبر مدير مكتبه حاتم، بحسب صحيفة الصيحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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