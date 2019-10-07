الكشف عن تفاصيل تأثُّر مصفاة الجيلي

التاريخ: 07-أكتوبر-2019
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كَشَفَ مَصدرٌ، عن تدني كميات إنتاج النفط السوداني، وأكّد أنّ الإنتاج تدنى في (بلوك تو بي) و(تو أيه) و(بلوك فور).
وأوضح المصدر، أن تدني الإنتاجية لن يُمكِّن المصافي من استيعاب الحصة المُقرّرة لها، وأكّد أنّها تبلغ (45) ألف برميل في اليوم مَا سيُؤثِّر على أدائها، وقال إنّ المطلوب وعلى نحو السرعة استكمال النقص عبر أيّة آلية أخرى بالشراء من نفط الجنوب أو أيِّ نفطٍ آخر للمُحافظة على أداء المصفاة.
ونوّه المصدر إلى أنّ تدني الإنتاجية سَيُؤدي لنقصٍ في حِصّة الوقود المُقرّرة، وأرجع التدني لخُرُوج بعض شركات البترول الكُبرى، فَضلاً عن عدم استقرار العاملين في قطاع النفط، واستغرب أن ينصب اهتمام الوزير الجديد على قضايا أخرى دُون الالتفات لحل المِعضلة التي تُواجه مصفاة الخرطوم.
من جانبه، أَكّدَ خبير بمصافي البترول بحسب صحيفة الصيحة، أنّ مَصفاة الخرطوم لكي تعمل بطاقتها عليها استيعاب نحو (45) ألف برميل في اليوم، ونوّه إلى أنّ أيِّ نَقصٍ في الكمية سيُؤثِّر على أدائها بصُورةٍ كبيرةٍ.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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