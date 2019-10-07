غندور: جهات تحاول تشويه صورة الوطني أمام الرأي العام

التاريخ: 07-أكتوبر-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة نفى رئيس المؤتمر الوطني المكلف بروفيسور إبراهيم غندور, ما نسب اليه بمطالبته عضوية الوطني المشاركة في المليونية المعلنة بتاريخ “21” اكتوبر المقبل, ووصف ما نشر باسمه في “تويتر” بالتزوير والكذب البواح. Advertisements وكشف غندور بحسب آخر لحظة في تسجيل صوتي على صفحته الرسمية بـ “فيسبوك” أمس, ان هنالك محاولة لتشويه صورة الحزب وفبركة الأخبار عنه. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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