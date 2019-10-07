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غندور: جهات تحاول تشويه صورة الوطني أمام الرأي العام

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 07-أكتوبر-2019

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غندور: جهات تحاول تشويه صورة الوطني أمام الرأي العام

 

نفى رئيس المؤتمر الوطني المكلف بروفيسور إبراهيم غندور, ما نسب اليه بمطالبته عضوية الوطني المشاركة في المليونية المعلنة بتاريخ “21” اكتوبر المقبل, ووصف ما نشر باسمه في “تويتر” بالتزوير والكذب البواح.

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وكشف غندور بحسب آخر لحظة في  تسجيل صوتي على صفحته الرسمية بـ “فيسبوك” أمس, ان هنالك محاولة لتشويه صورة الحزب وفبركة الأخبار عنه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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