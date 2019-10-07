تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية السوداني: * الملك سلمان يلتقي بـ”البرهان وحمدوك” بالرياض * عقيل يكشف لـ(السوداني) ملابسات الإقالة ودفن الجثث الثلاث * لجنة المعلمين تهدد بالتصعيد وإيقاف العمل يوم السبت * مسؤول أمريكي سابق يدعو برفع العقوبات عن السودان الصيحة: * السعودية تتعهد بالسعي لإزالة السودان من (قائمة الإرهاب) * شطب مواد الاتهام عن مدير مكاتب (البشير) وإحالة مدير (سين) للغلال إلى المحكمة * الكشف عن (16) جهة بالخرطوم لا تخضع للتحصيل وتُجنِّب الإيرادات المجهر: * قمة في الرياض تجمع الملك “سلمان” و”البرهان” و”حمدوك” * إقالة بروفيسور عقيل سوار الذهب من إدارة مشرحة “بشائر” * ضبط (6) أجانب يقومون بعمليات صيد غير مشروع للحيوانات بالبحر الأحمر * شركة فرنسية تعلن رغبة الاستثمار في النفايات بالسودان * “الشفيع خضر” يدعو أطراف التفاوض للإبتعاد عن المناورات (التكتيكية) الجريدة: Advertisements * محكمة بالخرطوم تصدر قراراً بإعادة امتحانات جامعة مأمون حميدة * دفن جثامين مجهولي فض الاعتصام يطيح بعقيل سوار الذهب * موظف بنك يستولي على أكثر من (19) مليار جنيه من حسابات العملاء * اختفاء الصحفي أحمد نيالا في ظروف غامضة آخر لحظة: * شبهات فساد حول (16) مؤسسة بالخرطوم * السعودية: سنعمل لإزالة السودان من قائمة الإرهاب * جثامين المفقودين تطيح بمدير مشرحة بشائر * غندور: جهات تحاول تشويه صورة الوطني أمام الرأي العام الدار: * عيساوي مدير التلفزيون السابق: أنا ما “كوز” وأبنائي كانوا بالقيادة * نيابة الفساد تواصل التحقيق مع وزير المالية السابق علي محمود بخيانة الأمانة * إعفاء البروفيسور عقيل النور سوار الذهب من إدارة مشرحة مستشفى بشائر * “البرهان” و”حمدوك” في قمة سودانية سعودية بالرياض * “الدار” تفتح ملف مقتل الشاب وائل محي الدين بشقة بري الشهيرة ومن هم المتهمين وكيف وقعت الجريمة؟ * رجل هندي عمره (123) عاماً يثير الدهشة بمطار أبوظبي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاثنين الموافق 7 أكتوبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.