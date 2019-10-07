قمة في الرياض بين الملك سلمان والبرهان وحمدوك

الرياض: وكالات

أعلنت المملكة العربية السعودية، يوم الأحد، أنها تعمل على رفع السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية، وإقامة عدد من المشاريع الاستثمارية في البلد الذي بدأ في الآونة الأخيرة مرحلة جديدة في تاريخه.

وجاء الإعلان في تغريدة على حساب وزارة الخارجية السعودية، بعد استقبال الملك سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك.

وعقدت في العاصمة السعودية الرياض، أمس الأحد، قمة جمعت رئيس مجلس السيادة، ورئيس مجلس الوزراء، مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، تناولت العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، إن القمة استعرضت العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأبدى الملك سلمان في مستهل المباحثات، تمنياته للسودان الشقيق دوام الاستقرار والازدهار.

وعبر رئيس مجلس السيادة عن اعتزاز بلاده بمواقف المملكة مع السودان، وحرصها على أمنه واستقراره.

وحضر القمة من الجانب السوداني، وزيرة الخارجية أسماء محمد، ووزير المالية د.إبراهيم البدوي، ووزير الصناعة والتجارة مدني عباس، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أبوبكر حسن، والأمين العام لرئاسة الجمهورية الفريق ركن محمد علي، وسفير جمهورية السودان لدى المملكة عبد العظيم الكاروري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع صحيفة السوداني