“الكوميسا” تعد بمساعدة السودان في بناء القدرات وتنمية التجارة البينية

الخرطوم (smc)

كشفت الغرفة القومية للمصدرين عن إتفاق بينها ومنظمة “الكوميسا” من أجل دعم التنمية والتجارة البينية وتنمية الاعمال المتوسطة والصغيرة فى مجالات الزراعة والثروة الحيوانية ومجالات زيادة القيمة المضافة وبناء القدرات بالسودان.

وأوضح د. خالد المقبول عضو المكتب التفيذي لغرفة المصدرين في تصريح لــ(smc) إن الأمين العام لمنظمة الكوميسا طلب من الوفد السوداني تقديم الخطط والمشروعات التنموية لاجل بحث آفاق تمويلها، لافتا الى أن المنظمة أبدت الرغبة فى خلق شراكة تنموية مع السودان.

وأشار المقبول إلى أن حوالى (13) من الأنشطة تمولها الكوميسا بالسودان من خلال دعم التكامل الاقليمى لدول القارة، مبينا ان الانشطة تشمل القطاعين العام والخاص، كاشفاً عن دعوة الغرفة للأمين العام لمنظمة الكوميسا لزيارة السودان والذي بدوره وعد بتلبية الدعوة.

وكانت الغرفة القومية للمصدرين قد قامت بتمثيل السودان فى أجتماعات قمة الكوميسا التى عقدت الأيام القليلة الماضية بنيروبى والتى شارك فيها (4) رؤساء دول و(8) وزراء تجارة بدول الكوميسا.

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