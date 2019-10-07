“شرق إفريقيا” تهدد بتجميد عضوية جنوب السودان

الخرطوم: السوداني

هددت منظومة دول شرق إفريقيا بفرض عقوبات على دولة جنوب السودان, وتجميد عضويتها، في حال عجزها في سداد المتأخرات المقدرة بأكثر من 27 مليون دولار أمريكي نهاية هذا الشهر.

وقال عضو جنوب السودان في برلمان دول شرق إفريقيا، كيم قاي روت، إن منظمات المجتمع المدني في دول شرق إفريقيا قدمت عريضة للبرلمان بشأن فشل حكومة جوبا في دفع مساهمتها المالية لمدة (18) شهراً.

وأوضح قاي، بحسب راديو “تمازج”، أن البرلمان ناقش ملف جنوب السودان يوم الخميس الماضي وقرر إعطاءه مهلة حتى نهاية أكتوبر الحالي لدفع الأموال المطلوبة.

وأضاف أنه في حال الفشل سيتم فرض عقوبات عليه وتجميد عضويته في نوفمبر المقبل، في جلسة لرؤساء دول شرق إفريقيا.

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