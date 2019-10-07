انحسار حالات الإصابة بـ”الكوليرا” في النيل الأزرق

الخرطوم: السوداني

انحسرت حالات الإصابة بمرض الكوليرا في ولاية النيل الازرق، حيث تم التبليغ عن حالة واحدة فقط جديدة من منطقة قنيص شرق محلية الروصيرص بالولاية. وأكد تقرير رسمي أن الحالات الموجودة بعنابر العزل حالياً هي تسع حالات فقط.

والحالات الموجودة في عنابر العزل هي: أربع حالات بحاضرة الولاية مدينة الدمازين، وخمس في الروصيرص ليصبح العدد التراكمي للحالات ١٥٤، حالة واحدة منها من محلية الروصيرص، و٥٤ من محلية الدمازين، وأربع من محلية ود الماحي، بجانب حالتين من محلية قيسان وحالة من محلية باو، إضافة إلى حالات وفاة.

وعرضت التقريرَ غرفةُ الطوارئ لدى اجتماعها الراتب بقاعة التحصين بالدمازين بحضور وزير الصحة المكلف وإداراته وشركاء العمل الصحي، بجانب معتمد محلية الروصيرص وممثل المدير العام لوزارة التربية والتوجيه والصحة المدرسية.

وناقش المجتمعون الأنشطة المنفذة بالتركيز على محور التوعية بالمدارس، وتم توزيع أعضاء الغرفة على المدارس بمحليتي الدمازين والروصيرص لحضور طابور الصباح وتقديم رسالة صحية لمحاربة الكوليرا عبر معلمي الصحة المدرسية ومراجعة الأوضاع الصحية داخل المدارس وتفعيل دور الصحة المدرسية.

وأكد وزير الصحة المكلف بالولاية د.مصطفى جبر الله، على الدور الكبير الذي تؤديه الصحة المدرسية في المحافظة على صحة الطلاب داخل المدارس.

وشدد على ضرورة تكامل الأدوار بين وزارتي الصحة والتربية للوصول إلى بيئة مدرسية صحية.

وأمّن على ضرورة تكثيف الجهود بمحور الكلورة والتوعية والتثقيف بجميع المحليات.

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