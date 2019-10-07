حقيقة ارتفاعها بتعاملات السوق السوداء .. بالارقام اسعار الدولار وصرف العملات الاجنبية والعربية مقابل...

استقرت اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني في افتتاح تعاملات اليوم الاثنين الصباحية دون تغيير منذ الاسبوع الماضي في السوق الموازي وسط الخرطوم حسب مصادر موقع اخبار السودان .

ووفق بيانات موقع اخبار السودان من السوق السوداء فقد تراوح سعر الدولار الامريكي مابين 70.50-71 جنيها دون تغيير حقيقي في صرف العملة الامريكية على الرغم من قيام صحيفة محلية في الخرطوم بنشر اخبار تتحدث عن صعود للعملات الاجنبية وانهيار الجنيه السوداني مجددا مايثير تساؤلات خصوصا مع ترقب السوق الموازي من اجراءات ترفع من قيمة الجنيه .

اسعار العملات في السودان في السوق السوداء امام الجنيه (نقدا ) اليوم الاثنين 07\10\2019م (وقت نشر الخبر )

تنوية \ يختلف سعر الدولار وبقية اسعار العملات من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغيير وينصح اخبار السودان بعدم الاعتماد على تاجر واحد