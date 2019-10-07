والي الخرطوم يجري مراجعة شاملة لموقف تنفيذ كوبري الدباسين

الخرطوم: السوداني

أجرى والي ولاية الخرطوم المكلف الفريق أحمد عابدون حماد مراجعة شاملة لموقف تنفيذ كوبري الدباسيين وموقف التدفقات المالية للشركات المنفذة لاستجلاب المواد الخام لتكملة ما تبقى من المشروع.

وأطلع الوالي لدى ترأسه بمكتبه أمس الأحد الاجتماع المشترك على الإجراءات إلى اتخذتها وزارة البنى التحتية لطرح عطاءات عمل المسارات لمداخل ومخارج الكوبري وإكمال الأعمال الهندسية لتركيب متبقي الأعمدة الحديدة التي وصل العمل بها لأكثر من 70%.

وأوضح الوالي أن الكوبري بعد افتتاحه، سيسهم بصورة كبيرة في حل مشكلة الازدحام المروري في منطقة جنوب الخرطوم، كما استمع الوالي لتقرير من مدير هيئة الطرق والجسور المهندس الصافي أحمد آدم حول استعداد الهيئة لعمل إصلاحات للطرق الرئيسية والتقاطعات ومعالجة آثار الخريف بالإضافة لأعمال الصيانة الجارية في نفق عفراء.

ووجه الوالي الهيئة بالإسراع في إنجاز الأعمال الهندسية لمنع حدوث ازدحام مروري، بالعمل مع الجهات المختصة بتسهيل حركة مرور المواطنين من مواقع العمل وإلى مقر سكنهم.

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