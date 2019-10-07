مسؤول أمريكي سابق يدعو لرفع العقوبات عن السودان

الخرطوم: السوداني

دعا الخبير والمسؤول السابق في مجلس الأمن القومي الأمريكي كاميرون هيدسون، الولايات المتحدة والشركاء الدوليين لإزالة العقوبات الحالية المفروضة على السودان، معتبراً أن معظم هذه العقوبات ترتبط بنظام هو خارج السلطة حالياً.

وأشار هيدسون في مقال له نشرته مجلة “فورين بوليسي” إلى ضرورة العمل مع القيادة الجديدة في السودان، وذلك للمساعدة في بناء وإصلاح مؤسسات السودان المتهالكة وإعادة تأسيس التنمية، وحل مشكلة الدين الخارجي الكبير، إلى جانب الاعتراف بأن السودان لم يعد دولة راعية للإرهاب.

ودعا الدول والمجتمعات التي قادت جهود رامية إلى تجريد صناديق المعاشات التقاعدية من الأسهم المرتبطة بالسودان، لإعادة الانتعاش وتنفس حياة جديدة في الاقتصاد السوداني المحتضر.

ويعمل هدسون زميلاً في مركز إفريقيا التابع للمجلس الأطلسي، وكان مسؤولاً لطاقم المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، ومديراً لملف إفريقيا في مجلس الأمن القومي الأمريكي، وهو مهتم بالشأن السوداني وله كتابات عديدة في هذا الجانب.

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