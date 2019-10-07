مفكر سياسي يدعو أطراف التفاوض للإبتعاد عن المناورات التكتيكية

أكد المفكر السياسي د.الشفيع خضر، ان اولى شروط نجاح عملية التفاوض بين الحكومة والحركات المسلحة المزمن انطلاقها منتصف اكتوبر الجاري في جوبا هو الابتعاد عن المناورات التكتيكية مشددًا على انه لا مجال لفشل محادات السلام .

وقال الشفيع خضر في مقال نشرته صحيفة القدس العربي، بعنوان السودان والبحث عن السلام، ان الفشل يعني انتكاسة حقيقة لثورة السودان المجيدة وضرب الفترة الانتقالية في مقتل مضيفًا بصراحة اذ ماكانت الارادة المسيطرة حقا عند كل الاطراف في الاستجابة لشعارات ثورتنا المجيدة فليس هناك سو اتجاه واحد يجب ان تسيير فيه المفاوضات وهو اتجاة النجاح .

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وأضاف المفكر السياسي ان المحادثات لن تدور بين خصوم اعداء بل بين حلفاء شركاء وان جلسوا على ضفتين مبينا ان هذا الامر يعد من اهم مقومات نجاح المحادثات هذه المرة وفي نفس الوقت اسباب فشلها اذ لم توخذ بعين الاعتبار .

ودعى خضر جميع الاطراف لادراك ان الثورة خلقت واقعا جديدًا مختلفا عن الواقع السابق ومواتيا اكثر منه لتحقيق السلام خاصة ان الحركات المسلحة شريك اساسي في ازكاء شعلة هذه الثورة المجيدة.

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