الشفيع خضر يدعو أطراف التفاوض للابتعاد عن المناورات “التكتيكية”

الخرطوم: السوداني

أكد المفكر السياسي د. الشفيع خضر، ، أن أولى شروط نجاح عملية التفاوض بين الحكومة والحركات المسلحة المزمع انطلاقها منتصف أكتوبر الجاري بجوبا، هو الابتعاد عن المناورات التكتيكية، مشدداً على أنه لا مجال لفشل محادثات السلام .

وقال خضر في مقال نشر بموقع القدس العربي بعنوان “السودان والبحث عن السلام”، إن الفشل يعني انتكاسة حقيقية لثورة السودان المجيدة، وضرب للفترة الانتقالية في مقتل، مضيفاً “بصراحة إذا ما كانت الإرادة المسيطرة حقاً، عند كل الأطراف، هي الاستجابة لشعارات ثورتنا المجيدة، فليس هناك سوى اتجاه واحد يجب أن تسير فيه هذه المفاوضات، وهو اتجاه النجاح.”

وأضاف خضر أن المحادثات لن تدور بين خصوم وأعداء بل بين حلفاء شركاء وإن جلسوا على ضفتين، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعد من أهم مقومات نجاح المحادثات هذه المرة، وفي نفس الوقت أسباب فشلها إذا لم تؤخذ بعين الاعتبار، داعياً الجميع لإدراك أن الثورة خلقت واقعاً جديداً مختلفاً عن الواقع السابق، ومواتياً أكثر منه لتحقيق السلام، خاصة وأن الحركات المسلحة شريك أساسي في إذكاء شعلة هذه الثورة المجيدة.

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