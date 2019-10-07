ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﺨﺮﻃﻮم ﺗﺼﺪر ﻗﺮار ﺑﺎﻋﺎدة اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺄﻣﻮن ﺣﻤﻴﺪة

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ﺍﺻـﺪﺭﺕ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﺃﻣﺲ ﻗـﺮﺍﺭﺍً ﺑﺎﻋﺎﺩﺓ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺒﺪﻳﻞ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺍﻟﻤﻼﺣﻖ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﻭﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻔﺼﻮﻟﻴﻦ ﺇﺑﺎﻥ ﺛﻮﺭﺓ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ، وفقًا لما نقلته الجريدة. ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻘﺪﺕ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ﻣﻦﻳﻨﺎﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺜﻮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﺩﻭﺍ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﻟﻢﻳﺠﻠﺴﻮﺍ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ . اقرا الخبر ايضا من المصدر من هنا عبر صحيفة الراكوبة نيوز

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