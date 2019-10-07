ابرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة في الخرطوم صباح اليوم الاثنين 7 اكتوبر 2019م

تابع اهم ما جاء من أخبار في الصحف السودانية السياسية والرياضية والاجتماعية والشاملة من مصادرها المختلفة اليوم

التيار

مدير مشرحة بشائر يرفض اقالته ويكشف للتيار اسرار خطيرة

وزير الشؤون الدينية للتيار :حديث عبدالحي يوسف اثارة للفتن

السيادي يستجيب لمبادرة التيار لاطلاق السجناء

وزير الزراعة :رفع التمويل الاصغر الى 200 الف جنية السوداني

الملك سلمان يلتقي بالبرهان وحمدوك بالرياض

عقيل يكشف للسوداني ملابسات الاقالة ودفن الجثث الثلاث

لجنة المعلمين تهدد بالتصعيد وايقاف العمل يوم السبت

قمة قي لرياض بين الملك سلمان والبرهان وحمدوك

حمدوك يدعو لوضع حد لخطاب الكراهية والتطرف الديني

مسؤول سابق يدعو لرفع العقوبات عن السودان الانتباهه

امر القبض علي مسؤول رئاسي سابق

د.عقيل للانتباهه : اقالتي لامتلاكي اسرار خطيرة

تخصيص 20 نيابة لبلاغات مفقودي فض الاعتصام

اقالة مدير مشرحة بشائر

ارتفاع جديد للدولار الجريدة محكمة بالخرطوم تصدر قرارا باعادة امتحانات جامعة مأمون حميدة دفن جثامين مجهلوي فض الاعتصام يطيح بعقيل سوار الذهب موظف بنك يستولي على اكثر من 19 مليار جنية من حسابات العملاء الصيحة

السعودية تتعهد بالسعي لازالة السودان من قائمة الارهاب

شطب مواد الاتهام عن مدير مكاتب البشير واحالة مدير سين للغلال الى المحكمة

الكشف عن 16 جهة بالخرطوم لاتخضع للتحصيل وتجنب الايرادات الاخبار

زيرو فساد : احالة 10 بلاغات ضد رموز الوطني للمحكمة

الاطاحة بمدير مشرح الخرطوم وهجوم على مدارس جنوب الحزام أخبار اليوم خادم الخرمين يعقد مباحثات مع البرهان وحمدوك وسلمان يؤكد دعم السودان

حمدوك يرد على اتهامات نائب رئيس هيئة علماء السودان

الشعبي يتبرأ من دعوات للتظاهر في ٢١ أكتوبر امام القيادة العامة

أسر شهداء ديسمبر تسلم مذكرة لوزير شؤون مجلس الوزراء حول لجنة التحقيق

الصحة : إرتفاع اصابات الكوليرا الى ٢٤٧ حالة ولا وفيات جديدة

ناظر عموم الهدندوة : الذين ينادون بالحكم الذاتي (يعملون من الحبة قبة) آخر لحظة شبهات فساد حول (16) مؤسسة بالخرطوم

السعودية: سنعمل لإزالة السودان من قائمة الإرهاب

جثامين المفقودين تطيح بمدير مشرحة بشائر

غندور: لم أطالب عضوية الوطني بالمُشاركة في مليونية (21) أكتوبر

الشعبي: حكومة حمدوك تمثل تطلعات الشعب وثورته الظافرة اليوم التالي السعودية تتعهد بالعمل لإزالة السودان من قائمة الإرهاب

“الدستورية” تقبل عريضة لتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية

إقالة سوار الدهب من مشرحة الخرطوم وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق

“حمدوك” يدعو إلى وضع حد لخطاب الكراهية والتطرف الديني

غندور : لم أطالب عضوية الحزب بالمشاركة في مليونية “21” أكتوبر صوت الامة الدستورية تقبل عريضة لتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الامة يطالب حمدوك بعدم اعتماد الترشيحات الا بموافقة التغيير اقرا ايضا عناوين الصحف السودانية مع محتويات الاخبار من الرابط عن مصدر الخبر فريق التحرير قد يعجبــــك أيضـــاً

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