إذاعة أمريكية : في السودان الجديد.. كرة القدم النسائية تواجه صعوبات

تحت عنوان “هل سيقبل السودانيون دوري كرة القدم للسيدات؟”.. سلطت إذاعة “فويس أوف أمريكا” الأمريكية الضوء على تداعيات الانفتاح الذي يشهد السودان، بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير نظامه، والتطورات التي تطرا على المشهد، ومن بينها دوري كرة القدم النسائي.

وقالت الإذاعة، إن مارلين زكريا البالغة من العمر 21 عامًا واحدة من لاعبات كرة القدم النسائية السودانية التي انطلقت هذا الأسبوع، ورغم سعيها لمتابعة حلمها في الخرطوم، لكنها تشعر بالقلق مما إذا كان المجتمع المحافظ سيقبل كرة القدم النسائية بعد سنوات من القيود.

وأضافت الإذاعة إن الأمر استغرق ثلاثة عقود من القتال، والعقبات في إطلاق رابطة النساء، التي ترعاها وزارة الشباب والرياضة السودانية، ولا يزال الأمر ليس سهلاً بالنسبة لبعض اللاعبات.

وتقول زكريا إنها تسمع الإهانات كلما ارتدت زيّ كرة القدم في الأماكن العامة، وحصلت على تعليقات حول شعرها القصير.

وأضافت :” إحدى الصعوبات التي أواجهها دائمًا هي أنني أحب زي كرة القدم عندما أذهب للتدريب، والناس يهاجموني ويقولون إنني فتى ولماذا أبدو هكذا؟

Advertisements

ناقدو الرابطة النسائية ينشطون أيضًا على وسائل التواصل الاجتماعي، ويعتقد السياسي إحسان فاجري أن ذلك بسبب قيام الحكومة الإسلامية للرئيس السابق عمر البشير بتقييد حقوق المرأة لفترة طويلة.

وقال فاجيري إنه عندما وصلت الحكومة السابقة إلى السلطة، استهدفت النساء بالقوانين والمقاطع العامة المحلية لإعادهن إلى المنزل.

بسبب المخاوف من أن الألعاب قد تسبب اضطرابات، كانت شرطة مكافحة الشغب في المباريات الافتتاحية، ومع ذلك ، يقول علاء محمود المدرب الوطني، إن الألعاب قد سارت دون أي مشاكل.

وتأمل زكريا في أن يغير الناس رأيهم في أعقاب ثورة السودان حول ما ينبغي السماح للمرأة بالقيام به ، وسيشجعونهم وهم يلعبون كرة القدم.