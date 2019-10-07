عقب إتهام وزيرة الرياضة بـ”الردة”.. شاهد أول تعليق للحزب الجمهوري بشأن خطبة عبد الحي يوسف

وجه نائب رئيس هيئة علماء السودان، المعروف عبد الحي يوسف، انتقادات لوزيرة الشباب والرياضة، ولاء البوشي، زاعما أنها “لا تتبع الدين الإسلامي، وتؤمن بأفكار حزبها الجمهوري الذي حكم على قائده (محمود محمد طه) بالردة وأعدم قبل 35 عاما”.

وعلق الحزب الجمهوري حول حديث عبدالحي يوسف في بيان له قائلًا : “إننا لا ننظر إلى عبد الحي يوسف، إلا كمثال حي ونموذج للهوس وللإرهاب الديني، الذي ظللنا نعمل باستمرار على اجتثاثه من أرض السودان”.

وأضاف الحزب : “نعتبر تغاضي السلطات وتهاونها في اتخاذ موقف حاسم عما يبثه عبد الحي من منابر المساجد إهمالا وتقصيرا شديدين في حراسة أمن المجتمع وسلامة المواطنين”.

وكانت وزيرة الشباب والرياضة بالسودان، ولاء البوشي، قدمت السبت بلاغا ضد داعية، على خلفية اتهامات يوسف لها بـ”الردة”.