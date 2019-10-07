حزب المؤتمر السوداني يكشف عن مخطط للانقضاض العسكري على الحكومة

اتهم حزب “المؤتمر السوداني” “النظام البائد” باستغلال مطالب الشعب المشروعة في التعبئة ضد الحكومة الانتقالية تمهيدا “للانقضاض العسكري” عليها فيما أكد على أن قوى “الحرية والتغيير” ستظل حاضنة سياسية للحكومة.

وأكد الحزب في بيان – نشرته صحيفة التغيير – أنه تابع ” تفاصيل مخططات جهات معادية عديدة للثورة والخط الاستراتيجى للانتقال السلمى الديمقراطي” وحذر من استثمار عثرات الحكومة للتغطية على “الانقضاض العسكري” تحت ادعاء الانحياز للإرادة الشعبية.

يذكر أن عددا من التيارات التابعة للنظام البائد دعت لتسيير مليونية في 21 أكتوبر المقبل إلى “القيادة العامة للجيش” للمطالبة “بتصحيح مسار الثورة” الأمر الذي اعتبره مراقبون محاولة لجر البلاد إلى مواجهات وفوضى تمهد الطريق لانقلاب عسكري تنفذه عناصر إسلامية في الجيش.

في السياق أكد “المؤتمر السوداني” على أن حرية الرأي والتعبير الجماهيري مكفولة إلا أنه ناشد الجماهير لإدراك ” المسافة الأخلاقية والوطنية بين مواقفها الثورية الداعمة لمؤسسات الحكم الانتقالي ودعوات النظام البائد لاستخدام مطالب الشعب المشروعة من أجل مراودة حلم العودة إلى الحكم ومواصلة الفساد والقهر والقمع” على حد تعبير البيان.