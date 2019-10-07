عضو بالمجلس السيادي: العصر عصر المياة

دعا اللواء الركن إبراهيم جابر إبراهيم عضو المجلس السيادي السوداني، رئيس اللجنة الاقتصادية، إلى الاستفادة من العلم والتقنيات الحديثة في عمليات الري، مشددًا على أن العصر عصر المياه.
من جانبه أعلن المهندس عيسى عثمان الشريف وزير الزراعة والغابات أن الري هو الأساس في العملية الإنتاجية.
وأعلن اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة اهتمامهم بتطوير ومعالجة كافة القضايا المتعلقة بالزراعة بمشروع الجزيرة ليعود قاطرة للاقتصاد القومي، مشيدا بدور وزارة الري في إنجاح محاصيل العروة الصيفية والإسهام في معالجة قضايا السيول والفيضانات بالمعالجات الفوربة للكسورات والاستجابة السريعة لطلبات حكومة الولاية.
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