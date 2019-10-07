"ظريف": "الولايات المتحدة انتهكت القانون الدولي عندما انسحبت من الاتفاق"

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن الاتفاق النووي، هو اتفاق دولي صادقت عليها الأمم المتحدة وله إطار عمل محدد، مشددًا على أن الأوروبيين ليسوا في وضع يسمح لهم بالانسحاب من الاتفاق النووي.

واتهم ظريف، في تصريحات له الأحد، الولايات المتحدة انتهكت القانون الدولي عندما انسحبت من الاتفاق".

وأضاف الدبلوماسي الإيراني "الأوروبيين ليسوا في وضع يسمح لهم بالانسحاب من الاتفاق النووي ولا يحق لهم قانونا القيام بذلك"، كما نقلت وكالة "ارنا".

Advertisements

وتابع وزير الخارجية الإيراني "الأوروبيون فشلوا في الوفاء بالتزاماتهم وفي بعض الحالات انتهكوا الاتفاق النووي، إضافة إلى أمريكا التي انتهكت صراحة الاتفاق بانسحابها منه، فإن الأوروبيين كرروا هذا السلوك مرارا وتكرارا".

وشدد ظريف أنه "في مواجهة هذه الإجراءات، ستتخذ الجمهورية الإسلامية خطوات وفقا للتنبؤات المتخذة في سياق خطة العمل الشاملة، ولكن كما ذكرت، لا يمكن لأوروبا الانسحاب من الاتفاق النووي".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 8 مايو/ أيار 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق المبرم مع طهران بشأن برنامجها النووي، عام 2015، واستئناف عقوبات اقتصادية صارمة استهدفت فيها الإدارة الأمريكية تجفيف الموارد المالية الإيرانية، وفرض عقوبات على مشتري النفط الخام الإيراني ومنتجاته، وردت إيران على ذلك بإعلانها مؤخرا أنها لن تلتزم بمجموعة أخرى من المعايير التي تم الاتفاق عليها عام 2015، واتخذت ثلاث خطوات في طريق تقليص تعهداتها النووية، كان آخرها في 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، عندما رفع القيود على أبحاث ومستوى تخصيب اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزي.