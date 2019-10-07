طلاب أكاديميةالعلوم الصحية بالفاشر ينظمون مسيرة احتجاجية

(سونا) – نظم طلاب أكاديمية العلوم الصحية بالفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور مسيرة احتجاجية اليوم من مقر الأكاديمية إلى مباني أمانة حكومة الولاية، حملوا ورددوا خلالها شعارات تطالب بإجراء معالجات شاملة للمشاكل الأكاديمية والإدارية التي تعاني منها الأكايمية.

وقال أبوبكر إسحاق محمد أبكر الطالب بالكلية لـ(سونا) إن تسيير المسيرة الاحتجاجية إلى أمانة الحكومة جاء بغرض تسليم مذكرة إلى والي الولاية تتضمن مطالب طلاب أكاديمية العلوم الصحية لمعالجتها، والتي قال أبكر إنهم تقدموا بها إلى إدارة الكلية ومن ثم إلى وزارة الصحة ولم تتم المعالجة، مبينا أن مطالبهم تتمثل في إيجاد و إصدار تقويم دراسي واضح للأكاديمية، كاشفا أن دفعته لم تتلقى منذ العام ٢٠١٧م سوى ثلاثة كورسات، وأضاف أبوكر أن مطالبهم تتمثل كذلك في الإيفاء بحقوق الطلاب الذين تم قبولهم بالكلية عن طريق منظمة الصحة العالمية والتغطية الشاملة، علاوة على معالجة الأوضاع البيئية بالكلية لتصبح مواتية للطلاب في مختلف التخصصات.

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