الصحة بالنيل الأزرق تنظم حملات توعوية بالمدارس

(سونا )- في إطار الجهود المبذولة لمحاربة مرض الكوليرا بولاية النيل الأزرق نظمت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية اليوم حملات توعوية بعدد من المدارس بعد استئنناف العام الدراسي بمحلية الدمازين والروصيرص بغرض وضع التحوطات الاحترازية والوقائية اللازمة بالتنسيق مع معلمي الصحة المدرسية.

حيث قام عدد من الكوادر الصحية بحضور طابور الصباح بمدارس الدمازين والروصيرص بغرض بث الرسائل التثقيفية والتوعوية للطلاب عن مرض الكوليرا ومخاطره ومسبباته وكيفية الوقاية منه وحثهم على الاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اﻷيدي بالماء والصابون قبل وبعد اﻷكل وبعد قضاء الحاجة وشرب الماء من المصادر اﻵمنة والمعالجة إضافة إلى تجنب اﻷكل من الباعة المتجولين بجانب الوقوف على البيئة المدرسية من حيث النظافة والمراحيض وأماكن إعداد الطعام (البوفيه).

وطالبوا الطلاب بالتوجه إلى أقرب وحدة صحية في حالة الشعور بأعراض المرض.

وامتدح معلمو المدارس الدور الرائد لوزارة الصحة وكبير اهتمامها بصحة الطلاب، مطالبين بضرورة توفير خزانات للمياه وصيانة المراحيض ببعض المدارس وتشغيل البوفيه داخل المدارس للمتابعة وتوفير معينات غسيل اﻷيدي والتنسيق لوجود آلية لنقل النفايات، مؤكدين أهمية دور الصحة المدرسية في نشر التوعية وسط الطلاب ،وأشاروا إلى أهمية هذه الفعاليات التي تنفذ في المدارس لغرس ثقافة النظافة وتعزيز السلوك في فكر ووجدان الطلاب والطالبات لخلق بيئة مدرسية خالية من اﻷمراض واﻷوبئة.

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