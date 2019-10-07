انطلاق الأسبوع الثقافي بقصر الشباب والأطفال

(سونا) – انطلق اليوم الأسبوع الثقافي بقصر الشباب والأطفال الذي ينظمه المشروع القومي لتعزيز ثقافة السلام بالتعاون مع قصر الشباب والأطفال في الفترة من 6 – 13 أكتوبر الجاري تحت شعار سلام – أمان – بناء بمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني، وذلك بحضور الأستاذ موفق عبد الرحمن المدير التنفيذي للمشروع وعدد من المهتمين .

واشتملت فعاليات اليوم الأول على استعراض لعدد من الفرق التي قدمت الشعر والمديح النبوي والغناء الوطني وعروض لأطفال المدارس وأطفال القيادة بجانب فرقة الأكروبات .

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وأوضح الأستاذ منتصر إبراهيم حسن رئيس رابطة خريجي قصر الشباب والأطفال رئيس اللجنة العليا للأسبوع لـ”سونا” أن البرنامج سيشمل ورشة عن دور الشباب في تعزيز ثقافة السلام في اليوم الثاني، بينما في اليوم الثالث دور الرياضيين في تعزيز ثقافة السلام واليوم الرابع تراث ومعرض وفرق شعبية وفي اليوم الخامس يوم مفتوح للأطفال واليوم السادس مسرح وشعر وفنون تشكيلية .

ويختتم البرنامج في اليوم السابع حيث تعلن مبادرة قطار السلام، مبينا أنها مبادرة لإحياء دور الجمعيات الأدبية في المدارس لاستكشاف المواهب وذلك بالتعاون مع إدارات التعليم بالمحليات .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع صحيفة السوداني