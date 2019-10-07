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قطاع التنمية الاجتماعية يستعرض برامجه التنفيذية

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مصدر الخبر / صحيفة السوداني 0 تبليغ

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(سونا) – أكد قطاع التنمية الاجتماعية بمجلس الوزراء ضرورة تحسين شروط الخدمة لأساتذة الجامعات والمعلمين والأطباء، وتعزيز دور الشباب في المجالات المختلفة.

واستعرض القطاع في اجتماعه اليوم برئاسة وزير التربية والتعليم د.محمد الأمين أحمد التوم الأولويات والبرامج التنفيذية لوزارات القطاع خلال مرحلة الـ(٢٠٠) يوم الأولى من الفترة الانتقالية.

وأوصى الاجتماع بضرورة تعزيز ثقافة السلم الاجتماعي، والاهتمام بتدريب المعلمين وتعزيز البيئة الصحية بالمدارس والخلاوى .

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