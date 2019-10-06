كشف البروفيسور عقيل سوار الذهب كبير استشاري الطب الشرعي في السودان عن حقائق صادمة تتعلق بالمشارح السودانية حيث ذكر بأنهم يعملون في ظروف سيئة حيث قال: (نعمل في ظروف صعبة نحن نعمل في تلاجات بتاعة الموز بنخت فيها الجثث) مطالباً باتباع الطب الشرعي إلى النيابة قائلاً

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : الكشف عن معلومات جديدة صادمة عن المشارح التي استقبلت جثث شهداء فض الاعتصام وماذا كانوا يحملون لحظة قتلهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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